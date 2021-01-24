Общество

Известный французский футболист поддержал избитого украинца в Париже

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Известный французский футболист поддержал избитого украинца в Париже

Известный французский футболист Гризманн выразил свою поддержку украинскому подростку, которого избили в Париже. Слова поддержки футболист написал в Twitter.

Des images insoutenables 😤. Force à toi Yuriy et bon rétablissement.

— Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) January 23, 2021

Напомним, на Юру напали 15 января недалеко от Эйфелевой башни, возле торгового центра Beaugrenelle. Десяток неизвестных с металлическими палками, битами и ножами атаковали компанию студентов. Удалось сбежать всем, за исключением одного юноши. Подросток в тяжелом состоянии находится в реанимации в коме. 

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что украинские дипломаты обратились в прокуратуру Парижа в связи с жестоким избиением несовершеннолетнего Украинские у Эйфелевой башни.

Как ранее сообщалось, в Киеве произошла массовая драка. В уличной потасовке вечером принимали участие около шести человек, среди них – и автомобилист, который не смог проехать.

Читайте также, в Одессе охранники супермаркета избили покупателя. Работники магазина напали на покупателя, так как заподозрили его в порче товара. 

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 24 секунды ago
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