Индийский гороскоп на 2021 год: для кого год станет самым счастливым

В 2021 году стоит ожидать успеха всего 5 знакам, согласно индийскому гороскопу. В соответствии с древней астрологии Индии, учитывается положение не только Солнца, но и Луны. Каждая "остановка" спутника соответствует определенному животному-тотему человека, рожденного в этот промежуток времени.

Всего таких позиций-накшатр 27. В 2021 году светила обещают свою благосклонность представителям пяти из них.

Ревати (дата рождения 1 – 12 апреля, тотем – слон)

Эти люди в течение года получат шанс наладить дела в работе или бизнесе, и как следствие – возымеют существенную выгоду. Если Ревати нуждаются в кардинальных переменах в жизни, то начало года подарит им силы и возможности сделать это. Также они смогут распрощаться с долгами, но только если будут активно трудиться и работать над собой, получая новые знания и навыки.

Ардра (дата рождения 22 июня – 5 июля, тотем – собака)

При должной активности в начале года дела пойдут вверх. Поэтому Ардра будут уверены в себе, ведь успех не спугнут даже конкуренты и завистники. 2021 год поможет завести перспективные отношения тем людям, которые этого хотели. А семейных ждет новый виток в отношениях со второй половинкой.

Магха (дата рождения 17 – 30 августа, тотем – крыса)

В течение года стоит обратить внимание на свои умения, их важно показывать по полной. В первой половине года хорошо пойдут дела в бизнесе и работе. Благодаря многим навыкам и трудолюбию удастся обойти конкурентов. Вторая половина года будет удачной для серьезных отношений, заключения брака.

Свати (дата рождения 24 октября – 6 ноября, тотем – буйвол)

Тем, кто родился с 24 октября по 6 ноября, 2021 год приготовил целый калейдоскоп событий, причем они будут стихийно возникать в жизни Свати. Это, в том числе, и новые возможности, которые важно не упустить. Но чтобы знать, когда именно надо успеть ухватить удачу за хвост, следует прислушаться к своей интуиции. Как в карьере, так и в любви все будет складываться очень хорошо, пишет slovofraza.

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Мула (дата рождения 16 – 28 декабря, тотем – собака)

Весь год будет полон позитивными событиями. Если не лениться и двигаться вперед, то удастся достичь многого, найти как настоящую любовь, так и свое место под солнцем. А тем, кто уже в браке, стоит внимательнее относиться к семье. И тогда близкие окажут свою поддержку в нужную минуту. Если к тому же не упускать интересные предложения, то будет достаток.

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По материалам: Подробности