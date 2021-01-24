Гороскоп на неделю с 25 по 31 января 2021 года: что ждет каждый знак зодиака

Последняя неделя января пройдет преимущественно под эгидой позитивной энергетики, однако 30 января начнется период ретроградного Меркурия.

Астрологи советуют не унывать, чтобы чувство тревоги и усталости не одолело вас.

Гороскоп на неделю – Овен

У Овнов начинается крайне ответственное время, и сейчас нужно следить не только за своими действиями, но и за формулировками. Есть слова, которые могут испортить судьбу. От них необходимо полностью избавиться. Выходные лучше провести дома в уединении. В будние дни Овнов ожидают большие рабочие успехи и возможность встретить на своем пути интересного человека.

Гороскоп на неделю – Телец

Тельцам стоит начать неделю с уборки, наведения порядка, очищения домашней энергетики. Обрести гармонию Тельцам стоит и внутри себя. Важно избавиться от страхов и предрассудков, которые тормозят развитие. Также с 25 по 31 число полезно будет заниматься обучением. Деловое общение будет очень плодотворным.

Гороскоп на неделю – Близнецы

На выходных Близнецам лучше не отправляться в дальние поездки, не ездить никуда на машине. Полезно будет дышать свежим воздухом и расслабляться. В начале недели стоит бороться с негативными установками. Не нужно думать, что во всех бедах виноваты случайности. Необходимо помнить, что мы сами выбираем свою судьбу. Нужно делать все необходимое для того, чтобы амбиции превращались в реальные цели.

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Гороскоп на неделю – Рак

Для Раков наступает время, когда необходимо решать все проблемы как можно быстрее. Не стоит откладывать на потом важные дела, поскольку значительно повышается вероятность того, что они так и останутся пустыми планами. 30 и 31 числа у Раков сильно ухудшится память, и их начнет подводить шестое чувство. Если они будут заниматься работой, то это должны быть монотонные и простые дела. До 29 января включительно можно заниматься шопингом.

Гороскоп на неделю – Лев

Львам сидеть и ждать у моря погоды просто нельзя. Это чревато новыми неурядицами. Большую осторожность стоит проявить в отношении окружающих людей — на работе, на улице, в транспорте. Они могут говорить одно, делать другое, а думать третье. Не стоит доверять тем, относительно кого есть сомнения.

Гороскоп на неделю – Дева

Девам стоит быть осторожнее за рулем. На этой неделе нужно соблюдать правила дорожного движения, даже в роли пешехода. Ретроградный Меркурий на выходных спровоцирует рост сплетен. Не нужно доверять тому, что рассказывают другие.

Гороскоп на неделю – Весы

У Весов наступает очень благоприятный период для любовных приключений и романтики. Одиноким людям этого знака удастся найти вторую половинку. В конце недели может распространяться лживая информация. Нужно остерегаться обмана. Все самые важные покупки лучше совершить в первой половине недели. Астрологи советуют не носить с собой большое количество наличных денег.

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Гороскоп на неделю – Скорпион

Скорпионам астрологи рекомендуют начать неделю с самых больших и важных дел. Нельзя терять ни минуты, потому что позитивная энергетика ночных светил будет медленно убывать. В такой динамичной обстановке не исключены стрессы. В последние пару дней желательно насладиться свободой от дел. Не нужно ходить по магазинам и куда-то ездить. Лучше побыть дома с семьей.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Стрельцов ожидает большое количество бытовых проблем. Часто у них бывают духовные причины, но в этот раз виной всему будет диссонанс планет и звезд. Для людей этого знака наступает очень непростое время, когда могут легко срываться планы, меняться обстоятельства. Главное сейчас — не ссориться с окружающими, не усугублять и без того непростую обстановку. Не исключено, что в конце недели Стрельцы встретятся с внеплановыми тратами. Не нужно впадать в панику.

Гороскоп на неделю – Козерог

В период с 25 по 31 января Козерогов ожидает множество неприятных встреч. Это могут быть случайные люди либо негативные клиенты на работе. Придется запастись терпением. Самое важное сейчас — быть предельно внимательными к нуждам своей семьи и к своему здоровью. Астрологи советуют не перегружать себя работой, не забывать про отдых и не тратить время на второстепенные задачи, забывая про любимых и близких людей.

Гороскоп на неделю – Водолей

Водолеям на этой неделе удастся стать счастливее во всех аспектах. Любая цель достижима, но на нее потребуется некоторое время. Его лучше потратить на работу, на увлечения. Не стоит впадать в депрессию и зацикливаться на прошлом. В конце января это может быть чревато большими проблемами на всех фронтах. В любовных вопросах лучше избегать публичных ссор. Возможно, стоит взять паузу.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Астрологи настоятельно рекомендуют Рыбам расслабиться и не нервничать по каждому поводу. Вселенная все равно внесет свои коррективы в их жизнь, как бы сильно Рыбы ни старались это предотвратить. Все это принесет им свежий взгляд на жизнь. Нужно лишь запастись терпением. В финансовой сфере будет велик риск совершить ошибку, как и в любовных вопросах. Не нужно торопиться с принятием решений.

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По материалам: Подробности