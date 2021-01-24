Гороскоп на 24 января для всех знаков зодиака

Астрологи рекомендуют "держать себя в руках", так как 24 января будет очень непростым и достаточно конфликтным днем. Лучше направить свою энергию на общение с близкими или же заняться йогой, почитать книгу или просто отдохнуть.

ОВЕН

Выходные могут начаться с конфликтов с близкими, причиной которых станут ваши же инициативы. Сейчас лучше затаиться и оставить свои идеи при себе. В этот период вам будет несказанно везти с финансами. Не бойтесь тратиться больше, чем запланировали.

ТЕЛЕЦ

Вероятны небольшие проблемы со здоровьем, обострение хронических болезней. Противопоказаны физические нагрузки и чрезмерная активность. Вечернее время подойдет для общения с людьми. Не исключена возможность романтических знакомств с интересным продолжением.

БЛИЗНЕЦЫ

Выходные пройдут без особых приключений. Вы погрузитесь в выполнение бытовых обязанностей и домашнюю рутину. Не стоит строить грандиозных планов – вы все равно не сможете их осуществить. Свободное время посвятите себе и своим близким.

РАК

Кто-то может втянуть вас в свои проблемы. Будьте уверены – ни к чему хорошему это не приведет и по возможности постарайтесь отказаться от участия. В воскресенье вы можете получить интересное рабочее предложение, которое принесет неплохой доход.

ЛЕВ

Удачный период как для отдыха, так и для того, чтобы самореализоваться. Если вы давно хотели попробовать себя в чем-то новом – действуйте. Не чурайтесь чужих советов и помните, что важные решения нужно хорошенько обдумывать.

ДЕВА

Девы будут крутиться как белки в колесе, но и выполнить смогут все, что запланировали. После завершения дел устройте себе качественный отдых и расслабьтесь как следует. Не рекомендуется злоупотреблять спиртным, сейчас вам стоит выбрать более полезные развлечения.

ВЕСЫ

Вы не сможете адекватно решить ситуацию, которая сложится в делах и в личной жизни. Принятие важных решений лучше отложить, также не рекомендованы поездки и путешествия. Более радужная картина сложится в личной жизни. Грядут перемены к лучшему.

СКОРПИОН

Скорпионам лучше поберечь свои силы. Выбирайте спокойный отдых и не впутывайтесь в авантюры. Вас ждет много приятных знакомств, одно из которых с большой вероятностью перерастет в интересное чувство.

СТРЕЛЕЦ

Энергия будет бить через край, остается только придумать, куда ее лучше направить. От сильных нагрузок все же лучше отказаться – ни к чему хорошему это точно не приведет. Будьте аккуратнее при работе с деньгами и документами.

КОЗЕРОГ

Вы быстро расправитесь с любыми делами и преуспеете буквально во всем. Есть шанс получить хорошее предложение по работе. В денежном плане вам тоже повезет: особенно это коснется тех, кто не побоится рискнуть в непредвиденной ситуации.

ВОДОЛЕЙ

Следует быть мягче и стараться не лезть в конфликты. Может возникнуть недопонимание в отношениях с близкими людьми и ссоры на ровном месте. Выходные отлично подойдут для начала новых дел. Возьмитесь за то, что давно откладывали.

РЫБЫ

Данный отрезок времени больше располагает к завершению дел, нежели к началу. Вам будет трудно сосредоточиться на работе, особенно однообразной. Сейчас окружающие могут нуждаться в вашей помощи. Даже если вы не горите желанием оказать услугу, не отказывайте в просьбе.

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По материалам: Подробности