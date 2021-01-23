Общество

Украинцев предупредили об опасности в Карпатах

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Украинцев предупредили об опасности в Карпатах

В Карпатах ожидается ухудшение погодных условий с 24 по 26 января. В эти даты призывают не ходить в горы. Об этом сообщает страница "Снежнолавинная ситуация в украинских Карпатах" в Facebook.

Ухудшение погоды произойдет из-за циклона с Балкан. В следствие него в этом регионе усилится ветер до 14-20 метров за секунду, будут падать дожди, снег и мокрый снег. На высокогорье ожидается сильный снег и метели.

На среднегорье ожидается снежный покров до 20 сантиметров, на высокогорье – до 30-40 см. Также будет активный перенос снега, создание карнизов, переметы и заносы снега. В связи с этим людей призывают воздержаться от походов в горы и высокогорье.

Ранее "Подробности" писали о том, когда в Украину придет настоящая весна.

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По материалам: Подробности

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