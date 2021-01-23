В Украину идет похолодание: синоптики удивили прогнозом

Похолодание накроет Украину уже с понедельника, 25 января, в западных регионах ожидаются снегопады. Хотя на выходных будет тепло, пройдут небольшие дожди, а на западе – мокрый снег.

Об этом свидетельствуют данные "Укргидрометцентра".

Читайте также

Приметы на 23 января: что нельзя делать в Григорьев день

В воскресенье в Карпатах ожидается ливень и мокрый снег, а с понедельника – снегопад и понижение температуры. Синоптики прогнозируют метели и гололедицу.

В западных и южных областях 25 января местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью – от +4 до -3 градусов; днем – +1 … +7 градусов тепла. В субботу в южной и западной части страны столбик термометра поднимется до +7 … +12 градусов.

Ранее сообщалось, что с февраля в Украине прогнозируют сильное потепление. Температура воздуха будет достигать +15 градусов.

Также мы писали о том, сколько будут отдыхать украинцы в феврале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности