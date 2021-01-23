В Украину идет похолодание: синоптики удивили прогнозом
Похолодание накроет Украину уже с понедельника, 25 января, в западных регионах ожидаются снегопады. Хотя на выходных будет тепло, пройдут небольшие дожди, а на западе – мокрый снег.
Об этом свидетельствуют данные "Укргидрометцентра".
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В воскресенье в Карпатах ожидается ливень и мокрый снег, а с понедельника – снегопад и понижение температуры. Синоптики прогнозируют метели и гололедицу.
В западных и южных областях 25 января местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
Температура ночью – от +4 до -3 градусов; днем – +1 … +7 градусов тепла. В субботу в южной и западной части страны столбик термометра поднимется до +7 … +12 градусов.
Ранее сообщалось, что с февраля в Украине прогнозируют сильное потепление. Температура воздуха будет достигать +15 градусов.
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По материалам: Подробности