Синоптик рассказал, какой будет погода в феврале в Украине

Погода в Украине в феврале будет отличаться перепадами температур и большим количеством осадков, однако сильных морозов не ожидается. Такой прогноз озвучил в эфире телеканала "Украина 24" народный синоптик Леонид Горбань.

"Снег с дождем будет 2-3 февраля, потом снег 6-7 февраля, потом снег с дождем, 9-13 числа тоже снег. Если на севере и востоке это будет снег, то южнее – дождь, на западе тоже дождь", – сообщил Горбань.

По его словам, средняя температура воздуха в феврале будет колебаться от 0 до -3 градусов.

"День-два – холодно, потом день-два – тепло", – отметил Билык.

Однако подчеркнул, что сильных морозов ожидать не стоит, потепление в феврале почувствуют жители всех регионов страны.

Народный синоптик отметил, что такая погода спасет украинских аграриев от засухи.

Ранее сообщалось, что с февраля в Украине прогнозируют сильное потепление. Температура воздуха будет достигать +15 градусов.

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По материалам: Подробности