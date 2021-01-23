Общество

Приметы на 24 января: что нельзя делать на Федосеев день

Photo of Admin Admin Send an email 40 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Приметы на 24 января: что нельзя делать на Федосеев день

24 января отмечается день Федосея-Весняка. В этот день присматривались к погоде, чтобы предсказать, какой будет осень, и когда придет весна, можно ли ожидать богатого урожая. Особое внимание обращали на поведение животных.

Наши предки были уверены, что в этот день бывают очень сильные морозы. После Святок из домов и дворов выгоняли нечистую силу, так как деться ей некуда было, она портила морозы, от которых ничего кроме беды ждать не стоило.

Что нельзя делать 24 января в Федосеев день

  • Нельзя делать работу, связанную с режущими и колющими предметами.
  • Запрещается резать пироги с зеленью, только отламывать.
  • Нельзя оставаться грязным, иначе лихорадка-трясовица придет и длительную болезнь принесет. 
  • Не рекомендуется 24 января спорить.
  • Нельзя в этот день переезжать, переходить на другую работу.
  • Не стоит фотографироваться. Федосей фотографии воспринимает, как самолюбование и тщеславие, которые являются грехом.
  • Нельзя хвастаться. У хвастунов на языке болячка вскочит, которая не очень скоро пройдет.
  • Запрещается подстригать ногти и обрезать волосы.
  • Нельзя давать в долг.
  • Запрещено впускать в дом чужую кошку. Она за собой смерть несет.
  • Нельзя начинать свежий хлеб. Кто ослушается данного запрета, тот будет обманут.

Читайте также

Когда Пасха в 2021 году: дата празднования

Приметы на 24 января в Федосеев день 

Утром идет снег – вечером ударит мороз, и холодные дни продлятся долго.
Скулит собака – кто-то из семьи заболеет.
Какая погода на Федосия, таким и будет весь ноябрь.
Если погода в этот день будет теплой, значит, весна наступит рано. В народе говорили: "На Федосия тепло – дело на раннюю весну пошло".
На крышах 24 января висят сосульки – февраль будет теплым.

Также предлагаем вам узнать, что нельзя делать с Крещенской водой, и как правильно ее использовать и хранить. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал  и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 40 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Дубль Мбаппе принес победу и помог “ПСЖ” выйти в лидеры чемпионата Франции

1 час ago

Кто больше выступал в Раде: КИУ составил рейтинг «разговорчивых» депутатов

2 часа ago

Протесты в поддержку Навального: в России задержали более 1300 человек (фото)

2 часа ago

Разрыв между бедными и богатыми сократился — Bloomberg

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button