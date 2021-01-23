Приметы на 24 января: что нельзя делать на Федосеев день
24 января отмечается день Федосея-Весняка. В этот день присматривались к погоде, чтобы предсказать, какой будет осень, и когда придет весна, можно ли ожидать богатого урожая. Особое внимание обращали на поведение животных.
Наши предки были уверены, что в этот день бывают очень сильные морозы. После Святок из домов и дворов выгоняли нечистую силу, так как деться ей некуда было, она портила морозы, от которых ничего кроме беды ждать не стоило.
Что нельзя делать 24 января в Федосеев день
- Нельзя делать работу, связанную с режущими и колющими предметами.
- Запрещается резать пироги с зеленью, только отламывать.
- Нельзя оставаться грязным, иначе лихорадка-трясовица придет и длительную болезнь принесет.
- Не рекомендуется 24 января спорить.
- Нельзя в этот день переезжать, переходить на другую работу.
- Не стоит фотографироваться. Федосей фотографии воспринимает, как самолюбование и тщеславие, которые являются грехом.
- Нельзя хвастаться. У хвастунов на языке болячка вскочит, которая не очень скоро пройдет.
- Запрещается подстригать ногти и обрезать волосы.
- Нельзя давать в долг.
- Запрещено впускать в дом чужую кошку. Она за собой смерть несет.
- Нельзя начинать свежий хлеб. Кто ослушается данного запрета, тот будет обманут.
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Приметы на 24 января в Федосеев день
Утром идет снег – вечером ударит мороз, и холодные дни продлятся долго.
Скулит собака – кто-то из семьи заболеет.
Какая погода на Федосия, таким и будет весь ноябрь.
Если погода в этот день будет теплой, значит, весна наступит рано. В народе говорили: "На Федосия тепло – дело на раннюю весну пошло".
На крышах 24 января висят сосульки – февраль будет теплым.
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По материалам: Подробности