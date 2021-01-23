Приметы на 24 января: что нельзя делать на Федосеев день

24 января отмечается день Федосея-Весняка. В этот день присматривались к погоде, чтобы предсказать, какой будет осень, и когда придет весна, можно ли ожидать богатого урожая. Особое внимание обращали на поведение животных.

Наши предки были уверены, что в этот день бывают очень сильные морозы. После Святок из домов и дворов выгоняли нечистую силу, так как деться ей некуда было, она портила морозы, от которых ничего кроме беды ждать не стоило.

Что нельзя делать 24 января в Федосеев день

Нельзя делать работу, связанную с режущими и колющими предметами.

Запрещается резать пироги с зеленью, только отламывать.

Нельзя оставаться грязным, иначе лихорадка-трясовица придет и длительную болезнь принесет.

Не рекомендуется 24 января спорить.

Нельзя в этот день переезжать, переходить на другую работу.

Не стоит фотографироваться. Федосей фотографии воспринимает, как самолюбование и тщеславие, которые являются грехом.

Нельзя хвастаться. У хвастунов на языке болячка вскочит, которая не очень скоро пройдет.

Запрещается подстригать ногти и обрезать волосы.

Нельзя давать в долг.

Запрещено впускать в дом чужую кошку. Она за собой смерть несет.

Нельзя начинать свежий хлеб. Кто ослушается данного запрета, тот будет обманут.

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Приметы на 24 января в Федосеев день

Утром идет снег – вечером ударит мороз, и холодные дни продлятся долго.

Скулит собака – кто-то из семьи заболеет.

Какая погода на Федосия, таким и будет весь ноябрь.

Если погода в этот день будет теплой, значит, весна наступит рано. В народе говорили: "На Федосия тепло – дело на раннюю весну пошло".

На крышах 24 января висят сосульки – февраль будет теплым.

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По материалам: Подробности