Приметы на 23 января: что нельзя делать в Григорьев день

23 января православные почитают память святителя Григория – епископа Нисского, который также считается одним из Отцов церкви.

В этот день хозяева уже постепенно начинали планировать проведение весенних работ, подготавливать инвентарь для этих целей. Крестьяне 23 января перебирали зерно для посадки, проверяли закрома.

23 января нарезая хлеб, крошки нужно класть в рот, чтобы здоровье было. Тот, кто крошки со стола выбросит в ведро, будет часто болеть.

Чтобы быть счастливым и здоровым на протяжении всего года, в этот день нужно приготовить и отведать мясные блюда.

Также 23 января анализировали приметы и судили по ним о том, какой будет погода летом и в ближайшие дни.

Что нельзя делать 23 января в Григорьев день

Нельзя жаловаться на здоровье без явных на то причин – жалобы могут стать причиной появления настоящих болезней, притом довольно серьезных.

Нельзя выносить вместе с ненужными вещами мусор и золу, так как можно случайно выкинуть и семейное счастье.

Нельзя хвастаться, тем более – деньгами и материальными благами.

Запрещается сквернословить.

Нельзя мыть посуду в чужом доме.

Не разрешается стряхивать иней с деревьев, иначе этим летом ничего не уродит.

Нельзя вытирать обеденный стол бумагой, иначе могут в семье возникнуть ссоры. Кстати, по этой же причине не стоит сегодня пользоваться бумажными салфетками. Их лучше заменить на полотенце.

Приметы на 23 января в Григорьев день

Погода этого дня указывает на погоду октября.

Ясная погода предвещает сухое и жаркое лето.

Сухой снег – в этом году быть сухому лету.

Если на Григория много снега – будет много хлеба.

Если в день Григория Летоуказателя дует ветер с юга, значит, в июне будут часто идти грозы и дожди.

Первая капель на день Григория обещает теплое лето.

Если небо безоблачное и ясное – быть ранней весне.

Если иней не проходит к вечеру – вскоре испортится погода.

Деревья в инее — небо будет синее.

Если на стогах и деревьях виден иней, значит, лето будет прохладным и ненастным.

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По материалам: Подробности