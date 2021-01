После шторма «Кристоф» затопленные части Англии и Уэльса готовятся к заморозкам

Вслед заштормом «Кристоф» вВеликобританию идут заморозки, наибольшие сложности испытывают графства Англии иУэльса, пострадавшие отнаводнений. Вближайшие дни температура может понизиться до−10°C, сообщает The Guardian.

Severe flood warnings remain inplace, after thousands ofpeople had tobeevacuated from their homes inEngland and Wales.

See areas affected here: https://t.co/tMKR9Sjtyu pic.twitter.com/tQZAINwwT1

—BBC Breakfast (@BBCBreakfast) January22, 2021

Предупреждение озаморозках игололеде охватило обширную территорию отШотландского нагорья досеверо-западной части Англии иУэльса, атакже распространилось наСеверную Ирландию.

Сотни людей были эвакуированы изсвоих затопленных домов из-за наводнения. ВКардиффе изреки было извлечено тело утонувшего мужчины. Бригады скорой помощи иводолазы нашли погибшего вреке Тафф после того, как поступила информация оего исчезновении.

Центральная часть города Нортвич ушла под воду, жители двух домов престарелых были эвакуированы налодках идоставлены вотели. Счетверга многие дороги заблокированы паводком.

Пожарно-спасательная служба Среднего иЗападного Уэльса сообщила, что команды приняли участие вболее чем 100инцидентах, связанных снаводнениями, 13человек были вызволены изтранспортных средств, застрявших вводе.

ВСеверном Уэльсе потоп размыл иобрушил мост через реку Клуид.

Согласно данным Метеорологического бюро Великобритании, за24часа вКернарфоншире, Уэльс, выпало 87,8мм осадков. С19по21января Гвинеде зарегистрировано 188мм осадков, всреднем поУэльсу завесь январь выпадает до157мм дождя.

Avery flooded Northwich today. Tried towade myway through the water after taking this video and awoman helpfully shouted tome«watch out for the dead rat!» She was not joking. Stay safe and stay away from the flood water pic.twitter.com/FRArlJL3E8

—Eleanor Barlow (@EleanorBarlow) January21, 2021

