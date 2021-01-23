Общество

Локдаун в Украине заканчивается: какие запреты будут действовать с 25 января

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
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Локдаун в Украине заканчивается: какие запреты будут действовать с 25 января

В Украине заканчивается строгий карантин, который был введен с 8 по 25 января. Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, продлевать его не будут и с 25 января, с 00:00 Украина вернется к ограничениям "оранжевой зоны".

Минздрав может пересмотреть условия карантина и снова ввести разделение на зоны:

  • зеленая,
  • желтая,
  • оранжевая,
  • красная.

По словам Степанова, это зависит от количества заболевших. Также планируется продлить действие адаптивного карантина до конца марта.

Какие ограничения будут действовать после 25 января

  • Запрещена работа заведений размещения, кроме гостиниц
  • Рестораны и развлекательные заведения не могут работать в ночное время
  • Работа дискотек и ночных клубов – под запретом
  • Культурные массовые мероприятия (спортивные, социальные, религиозные) могут проводиться, но только при ограничении в одного человека на 10 кв. метров, не более 20 человек.
  • Транспорт должен быть заполнен только по количеству мест для сидения, все пассажиры должны иметь индивидуальные средства защиты (маски)
  • Ограничены плановые госпитализации. Исключения: медицинская помощь роженицам, беременным, новорожденным, людям с онкологией, паллиативная помощь в стационаре, другие неотложные и срочные случаи госпитализации.
  • Фитнес-центры и спортзалы могут работать только те, которые могут обеспечить расстояние между посетителями в 10 кв. метров
  • В музеях и библиотеках разрешено посещение только из расчета 1 человек на 10 кв. метров
  • Торговые развлекательные центры и заведения бытового обслуживания должны обслуживать клиентов с ограничением один человек на 10 кв. метров
  • Запрещено самовольное оставление места самоизоляции и обсервации

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Что будет разрешено в Украине с 25 января

  • Заведения общественного питания могут работать, но заполняемость не более 50%, а расстояние между столами должно быть не менее 2 м.
  • Работы непродовольственных магазинов, рынков
  • Учебный процесс возобновлен, в общеобразовательных группах количество учеников должно составлять не более 20 человек.
  • Работа детских садов
  • Работа кинотеатров и театров при условии заполняемости зала на 50%

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 1 минута чтения
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