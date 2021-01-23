Общество

Индонезийский город Манадо затопили ливни, есть погибшие

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Напровинцию Северный Сулавеси вИндонезии обрушились сильные ливни, вызвав смертоносный паводок встолице провинции, городе Манадо. Намомент субботы, 23января, поменьшей мере 3человека погибли и1пропал без вести, сообщает Хinhua.

Проливные дожди спятницы переполнили реки Саванган иТондано, протекающие через Манадо. Наводнения глубиной от50см до4м привели кнескольким оползням вхолмистой местности.

Врезультате наводнения, затопившего 8районов города Манадо, поулицам хлынули бурные потоки воды, увлекая засобой автомобили. Затоплены подвалы ипервые этажи зданий, пострадали офисы иторговые центры, люди вспешке выбирались навозвышенности, побросав имущество.

Команды полиции испасателей раскидывают спасательные тросы ипроводят эвакуацию жителей. Людей приходится переводить через бушующие течения вброд, использование плавсредств втаких условиях очень опасно, так как надувные лодки может унести.

Индонезия борется снаводнениями иоползнями несколько недель подряд. Как сообщалось ранее, всего за3недели страна пережила вобщей сложности 185 стихийных бедствий.

Индонезийский город Манадо затопили ливни, есть погибшие

©Jakarta Globe

По материалам: Gismeteo

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