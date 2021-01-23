Бельгия ужесточила карантин до весны

В Бельгии, 23 января, власти приняли решение об ужесточении карантина в стране аж до весны 2021 года. Важно. что уже со среды, 27 января, в стране вводится запрет на необязательные заграничные поездки. Передает FRANCE 24

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что в стране запрещаются путешествия "отпускного или туристического характера" как из страны, так и в страну до 1 марта.

Как объяснил премьер, карантин ужесточается в связи с тем, что при определенной стабилизации эпидситуации в Бельгии остаются серьезные риски, в частности новые, более заразные мутации коронавируса, которые уже проникли на территорию страны.

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Также Александр Де Кроо отметил, что самой эффективной защитой от COVID-19 по его мнению является – изоляция и уменьшение социальных контактов.

Отметим, что с начала пандемии в Бельгии были зафиксированы более 686 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них умерли более 20 тысяч.

Как ранее сообщалось, в Украине заканчивается строгий карантин, который был введен с 8 по 25 января. Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, продлевать его не будут и с 25 января, с 00:00 Украина вернется к ограничениям "оранжевой зоны".

По материалам: Подробности