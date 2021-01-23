24 января в Украине ожидается переменная облачность, пройдут дожди
Ввоскресенье, 24января, вУкраине прогнозируется переменная облачность, вбольшинстве областей пройдут небольшие дожди. Всеверных изападных частях страны надорогах образуется гололедица. Ветер юго-западный, юго-восточный, 5-11м/с, порывы до16м/с.
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Всеверных изападных областях будет наблюдаться туман, видимость снизится до200-700м.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +1…+5 °С, днем температура воздуха составит +6…+10 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −1…+4 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +5…+9 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до0…+2 °С, днем температура воздуха поднимется до+3…+7 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +3…+6 °С, днем воздух прогреется до+8…+10 °С.
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По материалам: Gismeteo