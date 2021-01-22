В Украине 24-25 января ожидается ухудшение погоды
24-25 января наПравобережье Украины ожидается сильный ветер спорывами до15-20м/с, взападных областях— значительный дождь имокрый снег. Объявлен первый уровень опасности, «желтый».
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25января вЗакарпатской, Ивано-Франковской, Львовской иВолынской областях ожидаются значительный снег, метели, гололедица надорогах, местами снежные заносы. Вбольшинстве западных областей прогнозируется образование снежного покрова высотой 5-10см, вЗакарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях— 10-20см.
Погодные условия могут привести кнарушению энергообеспечения отдельных населенных пунктов, взападных областях также кнарушению движения автомобильного транспорта наотдельных участках дорог иулиц.
©JOHN TLUMACKI/ GLOBE STAFF
По материалам: Gismeteo