Общество

В Украине 24-25 января ожидается ухудшение погоды

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24-25 января наПравобережье Украины ожидается сильный ветер спорывами до15-20м/с, взападных областях— значительный дождь имокрый снег. Объявлен первый уровень опасности, «желтый».

В Украине 24-25 января ожидается ухудшение погоды

©REUTERS| Scanpix

25января вЗакарпатской, Ивано-Франковской, Львовской иВолынской областях ожидаются значительный снег, метели, гололедица надорогах, местами снежные заносы. Вбольшинстве западных областей прогнозируется образование снежного покрова высотой 5-10см, вЗакарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях— 10-20см.

Погодные условия могут привести кнарушению энергообеспечения отдельных населенных пунктов, взападных областях также кнарушению движения автомобильного транспорта наотдельных участках дорог иулиц.

В Украине 24-25 января ожидается ухудшение погоды

©JOHN TLUMACKI/ GLOBE STAFF

По материалам: Gismeteo

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