В Швеции построят мосты для оленей, чтобы спасти животных во время потепления

Власти Швеции вближайшем будущем начнут строительство оленьих мостов, проходящих над автомобильными ижелезнодорожными путями. Мосты помогут животным, которым из-за глобального потепления приходится продвигаться дальше насевер впоисках еды, сообщает The Guardian.

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Новое изобретение получило название «renoducts» отслова ren— олень. ВШвеции планируется возведение более 10мостов, чтобы олени могли пересекать рельсы иосновные дороги насевере страны. Строительство первого моста начнется вконце 2021 года недалеко отгорода Умео. Современем непридется перекрывать главную автомагистраль E4с севера наюг, когда еепереходит крупное стадо.

Побокам мостов будут установлены заборы высотой 2м, чтобы олени неупали или неспрыгнули, испугавшись. Номост недожен выглядеть как тоннель, чтобы животные нечувствовали себя вловушке.

Глобальное потепление ставит под угрозу существование 250тыс. северных оленей Швеции ивлияет на4,5тыс. коренных жителей, которые ихпасут.

Некоторые зимние пастбища еще невосстановились после засух илесных пожаров. Зимой животные немогут добраться долишайников, составляющих основную часть ихрациона.

Когда температура опускается ниже нуля, наземле вместо снега образуется корка льда, олени немогут почувствовать запах еды идобраться донее. Из-за изменения характера осадков впривычных местах олени направляются насевер, где климат более подходящий илегче добыть корм.

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По материалам: Gismeteo