Общество

В Монголии ожидаются 50-градусные морозы: семьям пастухов выделяют помощь

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ВМонголии наблюдается одна изсамых суровых зим вистории: попрогнозам, втечение нескольких дней подряд температура будет опускаться до−50°С.Международная федерация обществ Красного Креста иКрасного Полумесяца выделит чрезвычайную помощь для примерно 2тыс. уязвимых семей пастухов, сообщает Ice Age Now.

В Монголии ожидаются 50-градусные морозы: семьям пастухов выделяют помощь©media.ifrc.org

Стихийное бедствие, известное как дзуд, угрожает здоровью исредствам ксуществованию тысяч монгольских пастухов, проживающих вотдаленных центральных июжных районах страны. Общество Красного Креста Монголии доставило очередную помощь икомплекты питания вцелевые районы, чтобы спасти скот, который является основным источником средств ксуществованию для народа.

Денежные субсидии инаборы для ухода заживотными, предоставляемые впреддверии экстремальной зимы, предотвратят экономические потери нетолько для страны, ноидля самих семей исообществ. Лошади, верблюды, козы, крупный рогатый скот иовцы для производства молока, кашемира, мяса идругих продуктов животноводства являются единственным источником дохода для пастухов.

Дзуды вызывает двойное воздействие засухи летом, сменяющееся суровыми зимами. Летом без дождей нерастет трава, поэтому миллионы сельскохозяйственных животных немогут набрать достаточный вес для выживания. Кроме того, фермеры немогут выращивать достаточный урожай.

В Монголии ожидаются 50-градусные морозы: семьям пастухов выделяют помощь

©media.ifrc.org

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 31 секунда ago
0 0 1 минута чтения
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