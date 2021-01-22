В Киеве возобновляют учебный процесс – Кличко

В Киеве 25 января в школах возобновят учебный процесс. В учреждениях внедрили обновленный санитарный регламент. Город в полном объеме обеспечил все коммунальные учреждения дезинфицирующими средствами. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"С понедельника, 25 января, ученики столичных школ вернутся за парты. Хочу отметить, что все школы Киева готовы к восстановлению учебного процесса. В учреждениях внедрили обновленный санитарный регламент. Город в полном объеме обеспечил все коммунальные учреждения дезинфицирующими средствами. А также разработал четкий механизм действий в случае обнаружения вспышек заболевания в учебных заведениях", – отметил Кличко.

Мэр добавил, что если эпидемиологическая ситуация ухудшится, будет применена смешанная система обучения. Когда на дистанционное обучение будут отправлять не всех школьников, а отдельные классы или закрывать на карантин отдельные школы.

"Столичные садики продолжают работать в обычном режиме. На карантине находится одно учреждение дошкольного образования – в Шевченковском районе города. Также из-за обнаруженных случаев вируса временно закрыты 25 групп в 23 садах. Наполненность детей в детсадах столицы – почти 50 процентов", – сообщил градоначальник.

Ранее мы писали, что украинские школы обеспечат собственной системой здравоохранения.

По материалам: Подробности