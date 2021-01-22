В Карпатах 22-24 января ожидается лавинная опасность 3 уровня

Украина расширила список стран “красной зоны”

В Киеве возобновляют учебный процесс – Кличко

В Монголии ожидаются 50-градусные морозы: семьям пастухов выделяют помощь

Туры с ванкцинацией: сколько стоят и куда поехать

В Киеве 23 января будет солнечно и без осадков

Зеленский объявил в Украине траур

Погода в Украине 23 января: облачно с прояснениями, местами дожди

Локдаун в Украине: в МОЗ сделали заявление

Глава Еврокомиссии сделала заявление о вакцинах для Украины