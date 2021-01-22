Общество
В Карпатах 22-24 января ожидается лавинная опасность 3 уровня
Всвязи соттепелью ивыпадением дождя наснежный покров 22-23 января ввысокогорье Закарпатской области и23-24 января ввысокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3уровень). Вгорах существует угроза оползней снега надороги.
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При повышенной лавинной опасности (IIIстепень, «оранжевый» уровень) снежный покров накрутых склонах недостаточно закреплен (умеренно или слабо закреплен), нонеуплотненный. Сход лавин возможен при незначительных дополнительных нагрузках накрутых склонах. Возможно также спонтанное обрушение отдельных средних иодиночных больших поразмерам лавин иснежных карнизов.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo