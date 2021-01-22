Туры с ванкцинацией: сколько стоят и куда поехать

Туристические операторы Таиланда предложили привлекать иностранцев в королевство турпакетами, включающими вакцинацию от COVID-19. Об этом заявил президент Совета по туризму Чамнан Срисават, сообщает газета Bangkok Post.

Он уточнил, что идея находится на ранних стадиях обсуждения и требует тщательного изучения, в частности, одобрения правительства.

Инициатива направлена на поддержку туристической отрасли которая зависит от международного рынка и сильно пострадала от пандемии и закрытия границ.

После появления вакцины нам понадобится план развития туризма на второй квартал этого года, чтобы увеличить спрос. Операторы, связанные с туризмом, не смогут оставаться на плаву, пока массовые программы вакцинации не начнутся во всем мире.

Предполагается, что стоимость подобного месячного тура на человека составит около 150 тыс. батов ($5 тыс.) и будет включать в себя 14-дневный карантин, а также расходы на вакцинацию.

Чиновники считают, что если управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешит частным клиникам закупать больше вакцин против коронавируса, то туроператоры смогут сотрудничать с ними, чтобы предлагать прививки от COVID-19 иностранным путешественникам.

Bangkok Post напоминает, что Таиланд не является центром массового производства вакцины против коронавируса, чтобы подобная инициатива привлекла большое число туристов.

По мнению туроператоров, большинство людей предпочли бы сделать прививку на родине, прежде чем ехать за границу, поскольку они хотят избежать контакта с вирусом во время путешествий.

Вместо этого "Страна улыбок" должна продвигать себя как оздоровительное направление как для туристов, ориентированных на здоровье и благополучие, так и для медицинских путешественников, которым требуется профессиональное лечение в Таиланде.

На туризм приходится 12% ВВП Таиланда. Ожидается, что в 2021 году страну посетят 8 млн иностранных туристов.

Из-за пандемии COVID-19 власти страны продлили общенациональное чрезвычайное положение до 28 февраля. Благодаря тому, что Таиланд закрылся от внешнего мира, в стране зафиксированы одни из самых низких показателей заболеваемости и смертности от коронавируса: заболели около 12,7 тыс. человек, умер 71 пациент.

В 2021 году британско-шведская компания AstraZeneca должна произвести в стране 200 млн доз вакцины, первая партия препарата ожидается в мае или июне.

Ранее "Подробности" писали о том, что надо знать туристам, которые собираются в Таиланд.

По материалам: Подробности