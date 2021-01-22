Приметы на 22 января: что нельзя делать в Филиппов день

22 января отмечается день Филиппа. Считается, что, какой будет погода 22 января, таким будет и месяц сентябрь.

Это самый обыкновенный трудовой день. Люди уже начинали хозяйственные работы, ведь затяжные январские гуляния уже завершались. Конечно же, к 22 января накапливалось достаточно много дел, а потому, крестьяне начинали приводить в порядок двор, дом, хозяйственные постройки, стирали белье, заготавливали дрова, готовили еду.

Что нельзя делать 22 января

Нельзя ругаться и ссориться друг с другом.

Нельзя пришивать пуговицы – иначе не избавитесь от старых проблем.

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Приметы на 22 января

Если день на Филиппа ясный, значит, год будет урожайным и благополучным.

Если вороны и галки 22 января сидят на верхушках деревьев, то морозы, по этой примете, скоро усилятся.

Если человек родился в день Филиппа, то он будет хорошим миротворцем. Также в качестве оберега ему рекомендуется носить алмаз.

22 января нужно обязательно сходить в баню, чтобы "смыть с себя Святки" – всю праздничную беспечность, что поможет быстрее приступить к работе.

Если вороны и галки сидят на снегу – примета к тому, что можно ожидать потепления. Если же они собираются на верхушках деревьев – скоро похолодает.

Если кошка залезает на печь – это предвещает морозы. Если лежит кверху брюхом – ждите оттепели. Пьет много воды – ждите ненастья.

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По материалам: Подробности