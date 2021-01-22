Погода в Украине на 22 января: что обещают синоптики

Погода в Украине в пятницу, 22 января, будет теплой и солнечной. В некоторых регионах Украины столбики термометров покажут до + 8…+10 градусов.

На Западной Украине солнце иногда будет прятаться за облаками, но в целом день будет теплый и солнечный. Температура воздуха составит + 8…+10 градусов. На Востоке будет значительно прохладнее. Там столбики термометров покажут лишь +2…+4 градуса. Однако серьезных осадков синоптики не прогнозируют.

В северных регионах небо будет покрыто тучами, но ни дождя, ни снега не стоит ждать. Воздух там прогреется до +1…+3 градусов. На Юге с самого утра распогодилось, и ничто больше не будет напоминать о мрачную ночь. Столбики термометров максимально покажут + 9…+11 градусов.

В Киеве с утра до самого вечера небо будет покрыто облаками, но осадков не будет. Температура воздуха в столице составит + 2…+4 градуса.

Ранее синоптики рассказали, когда в Украину придет настоящая весна.

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По материалам: Подробности