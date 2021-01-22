Погода в Украине 23 января: облачно с прояснениями, местами дожди

Локдаун в Украине: в МОЗ сделали заявление

Глава Еврокомиссии сделала заявление о вакцинах для Украины

Погода в Украине на 22 января: что обещают синоптики

Приметы на 22 января: что нельзя делать в Филиппов день

В Швеции построят мосты для оленей, чтобы спасти животных во время потепления

В Карпатах 21-22 января сохранится лавинная опасность 3 уровня

В пустыне Сахара выпал снег

Шри-Ланка открыла границы для туристов

Британцам могут запретить въезд в Евросоюз