Общество
Погода в Украине 23 января: облачно с прояснениями, местами дожди
Всубботу, 23января, вУкраине ожидается облачная погода спрояснениями, вСумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской иЗапорожской областях пройдут небольшие дожди. Надорогах страны, кроме южных областей, местами сохранится гололедица. Ветер южный, 4-12м/с.
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Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −2…+1 °С, днем температура воздуха составит +2…+7 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −2…+5 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +6…+12 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+2…+3 °С, днем температура воздуха поднимется до+3…+4 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +3…+5 °С, днем воздух прогреется до+6…+10 °С.
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По материалам: Gismeteo