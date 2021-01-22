Общество

Погода в Украине 23 января: облачно с прояснениями, местами дожди

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Всубботу, 23января, вУкраине ожидается облачная погода спрояснениями, вСумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской иЗапорожской областях пройдут небольшие дожди. Надорогах страны, кроме южных областей, местами сохранится гололедица. Ветер южный, 4-12м/с.

Погода в Украине 23 января: облачно с прояснениями, местами дожди

©pixabay.com

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −2…+1 °С, днем температура воздуха составит +2…+7 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит −2…+5 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +6…+12 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+2…+3 °С, днем температура воздуха поднимется до+3…+4 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +3…+5 °С, днем воздух прогреется до+6…+10 °С.

Погода в Украине 23 января: облачно с прояснениями, местами дожди

©pikist.com

По материалам: Gismeteo

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