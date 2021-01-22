Локдаун в Украине: в МОЗ сделали заявление

В результате комплекса карантинных действий Украине удалось сбить волну коронавируса. Число новых случаев COVID-19 в стране уменьшается.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге.

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Глава Минздрава подчеркнул, что и карантин выходного дня, и жесткие ограничения с января дали результат.

"Вы видите, что у нас падает количество людей, которые болеют каждый день. Мы достигли серьезной стабилизации. Мы были в состоянии достичь и достигли – нам удалось сбить на начальной стадии волну распространения коронавируса, которая потенциально должна была начаться после новогодних праздников", – отметил он.

По словам Степанова, оценить результаты локдауна можно будет уже после окончания жестких ограничений.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии сделала заявление о вакцинах для Украины.

ЕС намерен выделить странам – партнерам часть своей вакцины. Это произойдет "как можно скорее", однако точные сроки не определены. Проблема заключается в сроках поставок препаратов, а также в продолжительности иммунного эффекта вакцины.

Также мы писали о том, что мир набирает пугающую скорость в заболеваемости коронавирусом. Наибольшее число инфицированных наблюдается в США.

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По материалам: Подробности