Глава Еврокомиссии сделала заявление о вакцинах для Украины

Евросоюз пообещал выделить странам – партнерам, к которым относится и Украина, "ограниченное число" доз вакцины, заказанной для стран ЕС, но никакие сроки не определены. Об этом по итогам саммита, проходившего в онлайн – формате, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Мы приняли решение о создании европейского механизма, который позволит выделить часть предзаказанных ЕС вакцин для государств – партнеров… Мы сделаем это как можно скорее… Мы применяем двойной подход. Мы с самого начала активно поддерживали фонд COVAX, созданный именно с целью обеспечить вакцинами страны с низким и средним уровнем дохода. ЕС на данный момент является крупнейшим донором этого фонда, однако мы также видим, что COVАX пока испытывает сложности с закупкой вакцин. Второй трек – это механизм Евросоюза, который позволит государствам – членам пожертвовать часть заказанных ими доз вакцины для стран-партнеров, например для государств Западных Балкан.

Напомним, что в Евросоюзе 27 декабря началась вакцинация населения от коронавируса. Население блока составляет около 450 млн человек.

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Еврокомиссия заключила шесть контрактов на предзаказ 2,3 млрд доз вакцин от COVID-19. Контракты подписаны с компаниями BioNTech – Pfizer, AstraZeneca, Sanofi – GSK (GlaxoSmithKline), Johnson & Johnson, CureVac и Moderna.

На данный момент в ЕС сертифицированы лишь две вакцины от американских компаний Pfizer и Moderna, которые обязались до сентября 2021 года поставить в Евросоюз 460 млн доз, а позднее – еще 300 млн.

Вакцину необходимо вводить в двух дозах, с промежутками в две недели. Это означает, что для вакцинации всего населения Евросоюза нужно менее 1 млрд доз.

Проблема заключается в сроках поставок препаратов, а также в продолжительности иммунного эффекта вакцины. Если эффект от прививки окажется недостаточно продолжительным, весь объем заказанных ЕС вакцин может уйти на покрытие следующих кампаний вакцинации.

Напомним, что 30 декабря Офис президента сообщил о том, что Украина заказала 1,9 млн доз вакцины от коронавируса у китайской компании Sinovac Biotech.

Каждая доза обойдется бюджету в 504 грн, но украинцев будут вакцинировать бесплатно. Эффективность препарата CoronaVac – 50,4%.

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Поставка вакцины от Sinovac Biotech будет осуществляться отдельно от механизма COVAX, по которому Украина гарантировано и бесплатно получит 8 млн доз вакцины.

По материалам: Подробности