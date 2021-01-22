Общество

Билл Гейтс привился от коронавируса

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Билл Гейтс привился от коронавируса

Основатель Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс рассказал, что получил первую дозу вакцины от коронавируса и поблагодарил всех участников создания препаратов против COVID-19.

"Одно из преимуществ того, что тебе 65 – это то, что я имею право на вакцину против COVID-19. На этой неделе я получил свою первую дозу и чувствую себя прекрасно. Спасибо всем ученым, участникам испытаний, регулирующим ведомствам и работающим на передовой медикам, которые привели нас к этому моменту", – написал Гейтс в Twitter.

Однако миллиардер в публикации не уточнил, дозу какой именно вакцины он получил.

Билл Гейтс привился от коронавируса

Ранее Билл Гейтс назвал способ "победы" над коронавирусом.

Читайте также, что Билл Гейтс предсказал грядущую страшную пандемию.

По материалам: Подробности

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0 0 Менее минуты назад
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