В Украине слабеют морозы: погода на 21 января

В западных областях в четверг потеплеет до +2 градусов, ночью температура опустится до 0-2 ниже нуля.

В центральных областях, по прогнозу, без осадков. Температура днем составит от -1 до 1 градусов, ночная – до 10 градусов ниже нуля.

В северных областях – малооблачно, осадков не предвидится. 21 января температура воздуха днем будет держаться в пределах от -3 до -5 градусов, а ночью – опустится до -20 по Цельсию.

В восточных регионах без осадков. Столбики термометров днем опустятся до 1 – 4 мороза, ночная температура – до -14 градусов.

На юге температура составит до 4 градусов днем, ночная – в пределах 8-10 градусов ниже нуля. Осадков не будет.

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По материалам: Подробности