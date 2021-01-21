Общество

В Украине резко возросло число зараженных COVID

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В Украине резко возросло число зараженных COVID

В Украине за прошедшие сутки, 21 января, зафиксировали 5 583 новых случая коронавируса. Также за сутки скончались от COVID 241 человек, что является максимум с начала года.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Среди новых заболевших 173 ребенка и 229 медработников. Больше всего заражений выявили в Киеве (595), Запорожской (358), Львовской (337), Харьковской (302) и Днепропетровской (295) областях. Также были госпитализированы 1811 человек.

Всего за вчера проведено 41 597 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР – 24 504, методом ИФА – 17 093. С начала пандемии в стране заразились 1 миллион 177 тысяч 621 человек, выздоровели – 914 730, скончались – 21 499.

Ранее сообщалось, что во Франции после введения вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech выявлены шесть новых случаев серьезных побочных реакций. Так, у четырех пациентов после прививки проявились аллергические реакции на препарат, у двух человек была зафиксирована тахикардия.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 55 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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