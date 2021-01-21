В Украине прекратили продавать билеты на поезда: что случилось

В четверг, 21 января, стало известно о том, что "Укрзализныця" приостанавливает продажу билетов на поезда.

Причиной назвали регламентные работы, которые будут сегодня в 13:00. Об этом сообщила пресс-служба транспортного ведомства.

Как сообщается, продажа билетов будет остановлена на 15 минут.

"В связи с плановыми регламентными работами 21 января в 13:00 продажа билетов будет приостановлена", – говорится в сообщении.

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Кроме того, "Укрзализныця" упростит посадку пассажиров в вагон. Решение об упрощении требований к документам примут в ближайшее время.

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По материалам: Подробности