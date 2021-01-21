Общество

В пустыне Сахара выпал снег

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Впустыне Сахара неожиданно выпал снег. Местные жители были рады увидеть дюны, покрытые снежными хлопьями. Фотографии ивидео заснеженных пустынных регионов внекоторых частях Алжира иСаудовской Аравии становятся вирусными, сообщает The Indian Express.

В пустыне Сахара выпал снег

©Karim Bouchetata

Фотографии, сделанные алжирским фотографом Каримом Бушетатой, накоторых запечатлены уникальные узоры назаснеженных дюнах, набрали огромную популярность. Снимки, сделанные вдюнах вгороде Айн-Сефра впровинции Наама, заворожили людей повсему миру.

Город, также известный как «Ворота впустыню», находится навысоте около 1000 метров над уровнем моря иокружен Атласскими горами. Местные жители были застигнуты врасплох, когда напрошлой неделе температура упала до−3°С.

Как сообщает AlArabiya, вСаудовской Аравии местные жители были удивлены, увидев спустя 50лет снегопад врайоне Асир наюго-западе страны.

Всеверных районах региона Табук вКоролевстве Саудовская Аравия напрошлой неделе наблюдалась «полярная волна», которая привела ксильному снегопаду. Люди всоциальных сетях делятся фотографиями, накоторых они лепят снеговиков исидят укостров взаснеженной пустыне.

В пустыне Сахара выпал снег

©Karim Bouchetata

В пустыне Сахара выпал снег

©Karim Bouchetata

По материалам: Gismeteo

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0 0 1 минута чтения
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