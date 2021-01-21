Общество

В Карпатах 21-22 января сохранится лавинная опасность 3 уровня

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21января ввысокогорье Ивано-Франковской области, 21-22 января ввысокогорье Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3уровень).

В Карпатах 21-22 января сохранится лавинная опасность 3 уровня

©pixabay.com

При повышенной лавинной опасности (IIIстепень, «оранжевый» уровень) снежный покров накрутых склонах недостаточно закреплен (умеренно или слабо закреплен), нонеуплотненный. Сход лавин возможен при незначительных дополнительных нагрузках накрутых склонах. Возможно также спонтанное обрушение отдельных средних иодиночных больших поразмерам лавин икарнизов.

В Карпатах 21-22 января сохранится лавинная опасность 3 уровня

©Independent People

По материалам: Gismeteo

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