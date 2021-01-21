В Антарктиду отправилась украинская экспедиция: чем займутся полярники

На станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде отправилась 26-ая украинская экспедиция. Об этом сообщается на Facebook-странице Национального антарктического центра.

На станцию ​​отправилась очередная сезонная экспедиция – в нее вошли ученые – проводить исследования и отбор образцов, и технические специалисты, которые будут заниматься модернизацией станции. Наибольший объем работ на этот раз у технических специалистов: им предстоит обновить значительную часть систем жизнеобеспечения станции.

Чтобы заменить дизельное хозяйство, сначала полярникам предстоит обустроить новые железобетонные конструкции, рассчитанные на длительные морозы и высокую влажность.

На них нужно смонтировать новый подъемный кран, способный поднимать многотонный груз. И только после этого можно будет провести замену дизель-генераторов, которые дают тепло и свет для станции. Также инженерная группа должна установить новые опоры линий электропередачи, модернизировать систему отопления, отремонтировать причал и тому подобное.

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За то время, которое станция принадлежит Украине, ее масштабная модернизация проводится впервые. Она началась в 2019 году, и из-за прошлогодних коронавирусных ограничений продлится немного дольше, чем планировалось.

Научный отряд продолжит изучать, как наземные и морские экосистемы реагируют на изменения климата в регионе. Ученые отберут пробы и выполнят анализ состава фитопланктона – первоосновы пищевых цепочек Южного океана. Отдельное направление будет касаться изучения уникальных сосудистых растений Антарктиды – щучника и жемчужниц.

Ученые планируют исследовать микроклимат в районе распространения этих растений, а также получить дополнительные данные о механизмах их "перемещения" птицами и другими переносчиками.

В то же время будет изучаться динамика роста старожилов региона – многотысячелетних моховых банков: насколько они здоровы и как реагируют на экспансию пингвинов дженту, которые вследствие потепления климата за последние годы расширили свой ареал далеко на юг, в частности, стали самым массовым видом пингвинов вокруг "Вернадского".

Украинские ученые получат новые возможности для исследования верхних слоев атмосферы, в частности озоновые дыры. Специальное программное обеспечение позволит проводить предварительный анализ полученных данных по концентрации озона непосредственно на "Вернадском".

Сезонный отряд должен добраться в Антарктиду до середины февраля. Из Стамбула украинцы полетят через Бразилию в Чили. Там команда должна пройти обязательный двухнедельный карантин, после которого морем отправится на станцию.

20 января в Антарктиду отправилась первая группа полярников из 18 человек – инженерный отряд и часть ученых. Вторая часть отряда – 8 человек – отправится в Антарктиду через месяц. И уже третьим рейсом произойдет смена основной экспедиции.

Напомним, что в мае 2020 года на станции "Академик Вернадский" покончил собой повар украинской полярной экспедиции.

По материалам: Подробности