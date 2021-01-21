Общество

Шри-Ланка открыла границы для туристов

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Шри-Ланка открыла границы для туристов

С четверга, 21 января, Шри-Ланка официально открыла свои границы для путешественников со всего мира. Власти приняли соответствующее решение несмотря на рост числа новых случаев коронавирусной болезни, сообщает Associated Press.

В Бюро содействия туризму страны заявили, что приняли все меры предосторожности, чтобы отдых на курорте был максимально безопасным, надежным и безмятежным.

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Отмечается, что первые две недели туристы смогут останавливаться только в одном из 55 отелей. Кроме того, они смогут посещать только определенные разрешенные места.

Для въезда в Шри-Ланку путешественникам необходимо будет предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 96 часов до прибытия. Также его нужно будет сделать в отеле непосредственно перед заселением и спустя пять дней пребывания. Кроме того, иностранцам нужно будет купить на месте страховку за 12 долларов на медицинские расходы, связанные с лечением COVID-19.

Оформить визу на Шри-Ланку можно будет только онлайн.

Ранее мы писали о том, что на Шри-Ланке застряли украинцы. В силу объективных причин они не успели прилететь домой в отведенные президентом дни до закрытия аэропортов.

Также сообщалось, что границы Австралии останутся на замке до 2022 года. К настоящему моменту на территории Австралии было зарегистрировано 28 708 случаев инфицирования коронавирусом.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 11 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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