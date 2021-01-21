Общество

ГСЧС предупреждает повышении уровня воды в реках на западе Украины 22-25 января

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Государственная служба Украины почрезвычайным ситуациям предупреждает оповышении уровней воды вреках назападе страны вближайшие три дня.

ГСЧС предупреждает повышении уровня воды в реках на западе Украины 22-25 января

©mukachevo.net

«Врезультате оттепели 22-25 января нареках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровней воды на0,5-1,5м над уровнями посостоянию на08:00 21января, местами возможен ледоход; без негативных последствий»,— сообщает ведомство.

Напомним, 22января вУкраине ожидается переменная облачность, вбольшинстве областей— без существенных осадков, лишь вотдельных районах назападе пройдет дождь.

ГСЧС предупреждает повышении уровня воды в реках на западе Украины 22-25 января

©globallookpress.com

По материалам: Gismeteo

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