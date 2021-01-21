Общество

Фальсификация паспортов: Верховная Рада ужесточит ответственность бандитам

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Фальсификация паспортов: Верховная Рада ужесточит ответственность бандитам

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде усилить ответственность за подделку паспортов граждан Украины.

К началу второго чтения законопроекта всего поступило 27 предложений, 5 из которых планируется полностью учесть полностью, 9 – редакционно и частично, а также 13 должны быть отклонены.

Члены комитета по результатам рассмотрения приняли решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект №3946 во втором чтении и в целом с учетом предложений комитета.

Отмечается, что рекомендация была поддержана 14 парламентариями. Во время доработки были пересмотрены и дополнительные санкции в виде штрафа. Данный проект закона был принят Радой в начале декабря 2020 года. За него проголосовали 264 депутата.

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Кроме того, Верховная Рада готовится провести паспортную реформу. Решение было принято комитетом по правам человека, а в законе предусматривается переход удостоверения личности.

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По материалам: Подробности

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