22 января в Украине ожидается переменная облачность, днем местами до +10 °С

Впятницу, 22января, вУкраине прогнозируется переменная облачность, вбольшинстве областей— без существенных осадков, лишь вотдельных районах назападе пройдет дождь. Надорогах страны будет наблюдаться гололедица.

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Ветер южный, юго-западный, 4-10м/с, порывы до14м/с.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −4…−1 °С, днем температура воздуха составит +2…+5 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит −2…+4 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +5…+10 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до−4…−1 °С, днем температура воздуха поднимется до+3…+4 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется −5…+2 °С, днем воздух прогреется до+3…+9 °С.

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По материалам: Gismeteo