В Украину идет потепление: погода на 20 января

Погода в Украине в среду, 20 января, будет немного теплее, чем в прошлые дни. На западе температура воздуха наконец поднимется выше нуля. Однако жителям Востока и Юга придется еще потерпеть настоящие зимние морозы.

В большинстве областей Украины будет облачно с прояснениями. Обильные осадки синоптики прогнозируют лишь на Западе.

На Западе воздух прогреется до 0…-2 градусов тепла. Днем там ожидают снег с дождем. К вечеру непогода утихнет, однако уже через несколько часов начнется метель.

В центральных областях Украины отметка термометра будет колебаться от -6 до -9 градусов мороза. На большинстве территорий преимущественно будет облачно с прояснением.

На Востоке синоптики прогнозируют морозы. Температура воздуха опустится до -12…-14 градусов мороза. Холоднее всего будет в Луганске. Там ожидают до -15 градусов мороза.

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По материалам: Подробности