В Украине резко потеплеет: синоптики назвали дату

В Украину придет потепление уже в четверг, 21 января. Температура воздуха повысится и страну накроет оттепель.

Об этом сообщает пресс-служба "Укргидрометцентра".

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Согласно прогнозам синоптиков, 21-22 января морозы в Украине отойдут, осадков тоже не предвидится. Только в Карпатском регионе в четверг будет небольшой снег, а 22 января – небольшой дождь.

В среду, 20 января, на западе страны ожидается небольшой снег, днем – местами с дождем, а на Закарпатье – умеренный снег. На остальной территории страны – без осадков.

Температура воздуха 20 января ночью будет -15… -20 градусов, днем столбик термометра опустится до -5 … -10 градусов. В северо-восточных и восточных областях ночью прогнозируют -21 … -26 градусов, а днем -12 … -17 градусов. На западе страны ночью ожидается -4 … -9 градусов, а днем – от 2 мороза до 3 тепла.

Ранее сообщалось, какой будет погода на Крещение 19 января.

Также мы писали о том, как на Крещение украинцы в мороз окунались в проруби.

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По материалам: Подробности