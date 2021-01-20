Общество
В Киеве 21 января ожидается резкое потепление
Вчетверг, 21января, вКиеве ожидается существенное потепление, при этом ночью возможен небольшой снег, днем— переменная облачность без осадков.
©pixabay.com
Столбики термометров втечение суток будут варьироваться впределах −6…+2 °С.
Ветер южный, юго-западный, 5-9м/с.
Атмосферное давление составит 747мм рт.ст.
Солнце взойдет в07:46, азайдет в16:32. Долгота дня составит 8ч 46мин.
Втечение суток— небольшие геомагнитные возмущения.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo