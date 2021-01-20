Общество

В Киеве 21 января ожидается резкое потепление

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Вчетверг, 21января, вКиеве ожидается существенное потепление, при этом ночью возможен небольшой снег, днем— переменная облачность без осадков.

В Киеве 21 января ожидается резкое потепление

©pixabay.com

Столбики термометров втечение суток будут варьироваться впределах −6…+2 °С.

Ветер южный, юго-западный, 5-9м/с.

Атмосферное давление составит 747мм рт.ст.

Солнце взойдет в07:46, азайдет в16:32. Долгота дня составит 8ч 46мин.

Втечение суток— небольшие геомагнитные возмущения.

В Киеве 21 января ожидается резкое потепление

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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0 0 Менее минуты назад
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Admin

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