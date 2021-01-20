Общество
В Карпатах 20-21 января ожидается значительная снеголавинная опасность
Всвязи соснегопадами иметелями 20-21 января ввысокогорье Закарпатской иИвано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3уровень).
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При повышенной лавинной опасности (IIIстепень, «оранжевый» уровень) снежный покров накрутых склонах недостаточно закреплен (умеренно или слабо закреплен), нонеуплотненный. Сход лавин возможен при незначительных дополнительных нагрузках накрутых склонах. Возможно также спонтанное обрушение отдельных средних иодиночных больших поразмерам лавин икарнизов.
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По материалам: Gismeteo