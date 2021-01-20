Общество

В Якутии ударили аномальные морозы до −58 °С

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Якутия столкнулась ссамым продолжительным периодом похолодания запоследние 14лет. Внастоящее время этот регион находится втисках аномально длительного периода резкого холода, что считается непривычным даже посибирским меркам, сообщает The Watchers.

Afew street shots from #Yakutsk, #Russia’s #Siberia pic.twitter.com/A06culCzET

—Bolot Bochkarev (@yakutia) January16, 2021

Ссередины декабря, когда температура вЯкутии упала до−40°С, столбики так инеподнимались выше. Впонедельник утром, 18января, вДелянкире, небольшом районе ксеверо-востоку отЯкутска, был зафиксирован минимум −58,1 °C.

Пословам местных жителей, «главное правило— нестоять наодном месте ипродолжать движение».

Попрогнозам, суровые холода будут еще больше усиливаться, идоконца января вСибири ожидаются 50-градсные морозы.

Good morning! −51,6Con mybalcony inYakutsk, Russia.

All schools are closed. Kids can stay home. pic.twitter.com/dYgFd319QZ

—Bolot Bochkarev (@yakutia) January18, 2021

По материалам: Gismeteo

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