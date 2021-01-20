Погода в Украине 21 января: в большинстве областей – без осадков

“Вакцинация получила пулю в крыло”: почему Pfizer сократила поставки вакцины

В Украину идет потепление: погода на 20 января

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После локдауна студенты вернутся на обучение – МОН

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«Желтое» предупреждение: на Закарпатье ожидается значительный снег, в Карпатах — сильный ветер