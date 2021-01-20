Погода в Украине 21 января: в большинстве областей – без осадков
Вчетверг, 21января, вУкраине ожидается переменная облачность, набольшей части территории страны существенных осадков непредвидится, лишь вотдельных районах насевере возможен небольшой снег, вЗакарпатской области прогнозируется кратковременный дождь. Надорогах Украины удержится гололедица.
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Ветер южный, юго-западный, 4-12м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −19…−4 °С, днем температура воздуха составит −3…+3 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −4…+3 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +1…+6 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до−26…−22 °С, днем температура воздуха поднимется до−6…−2 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется −17…−2 °С, днем воздух прогреется до−1…+8 °С.
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По материалам: Gismeteo