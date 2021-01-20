Общество

Погода в Украине 21 января: в большинстве областей – без осадков

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Вчетверг, 21января, вУкраине ожидается переменная облачность, набольшей части территории страны существенных осадков непредвидится, лишь вотдельных районах насевере возможен небольшой снег, вЗакарпатской области прогнозируется кратковременный дождь. Надорогах Украины удержится гололедица.

Погода в Украине 21 января: в большинстве областей – без осадков

©pixabay.com

Ветер южный, юго-западный, 4-12м/с.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −19…−4 °С, днем температура воздуха составит −3…+3 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит −4…+3 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +1…+6 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до−26…−22 °С, днем температура воздуха поднимется до−6…−2 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется −17…−2 °С, днем воздух прогреется до−1…+8 °С.

Погода в Украине 21 января: в большинстве областей – без осадков

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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0 0 Менее минуты назад
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Admin

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