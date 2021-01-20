Когда дети вернутся в школы: названа дата

Власти Киева намерены возобновить очное обучение во всех школах столицы с 25 января. В школы должны вернуться, в том числе, ученики младших и выпускных классов.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

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Он отметил, что очное обучение в школах позволит улучшить образовательный процесс, а также даст возможность родителям учеников работать.

"Мы настроены возобновить с 25 января обучение во всех школах города. К учебному процессу вернется и начальная школа – с 1 по 4 классы. Также должны вернуться за парты и ученики старших – особенно это касается выпускных классов, чтобы должным образом подготовится к экзаменам", – сказал Кличко.

Он также добавил, что решение о том, как будет далее проходить учебный процесс, в конце недели должен принять Кабинет министров.

Ранее министр образования Сергей Шкарлет рассказал, будут ли работать школы после завершения локдауна в Украине.

Также мы писали о том, что в МОН раскрыли, когда учителям повысят зарплаты. По словам министра образования и науки Сергея Шкарлет​а, должностные оклады увеличатся на 20%.

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По материалам: Подробности