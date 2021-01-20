Кении угрожает опустошительное нашествие саранчи, рои замечены в 7 округах

Восточная Африка готовится кочередной волне нашествия пустынной саранчи, фермеры исельские жители вотчаянии, поскольку впредыдущие годы рои наносили непоправимый ущерб посевам ипастбищам. Стаи были замечены всеми округах Кении, напрошлой неделе вредителей видели лишь вчетырех округах, сообщает Reuters.

©New York Post

Насекомые вроях быстро взрослеют, представляя опасность для растительности.

Вконце 2019 года врезультате необычных погодных условий, вызванных изменением климата, стаи саранчи были рекордно большими. Они распространились навосток отЙемена, больше всего пострадали Кения, Сомали иЭфиопия.

Взаявлении Продовольственной исельскохозяйственной организации (FAO) сказано, что насегодняшний день вКению вкаждым днем прибывают новые рои молодых насекомых.

Люди прибегают клюбым мерам, чтобы избавиться отвредителей. Фермеры пытаются прогнать рои сосвоей земли шумом икриками, ноэто отпугивает саранчу лишь ненадолго.

Новое поколение опасных насекомых также вывелось вЭфиопии иСомали.

Поданным FAO, врайоне Африканского Рога ведутся воздушные иназемные операции поборьбе сроями саранчи вЭфиопии иКении, вСомали фермеры ищут иуничтожают кладки личинок.

©The Telegraph

По материалам: Gismeteo