В Украине “вернут” красные дипломы
В Министерстве образования и науки сообщили, что украинские высшие учебные учреждения могут продолжать выдавать выпускникам так называемые красные дипломы с отличием.
Как сообщили в ведомстве, сейчас только прорабатывают приказ №1571 "Об утверждении форм документов о высшем образовании (научной степени) и приложения к ним, образца академической справки". Работы ведутся совместно с Министерством юстиции.
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Документ вступит в силу только после регистрации в Минюсте и опубликования в издании Официальный вестник Украины.
Данные об особых достижениях выпускников можно вносить приложении к диплому в шестом разделе ("Дополнительная информация"). Требования к присуждению награды учреждения образования определяют самостоятельно.
В МОН напомнили, что в Украине предусмотрены такие виды документов о высшем образовании (научной степени):
- диплом младшего бакалавра;
- диплом бакалавра;
- диплом магистра;
- диплом доктора философии/искусства;
- диплом доктора наук.
Ранее в Украине стартовала регистрация на пробное ВНО.
По материалам: Подробности