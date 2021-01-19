В Украине наблюдается пугающий годовой уровень смертности

За период 2020 года население Украины сократилось 292,8 тысяч человек и в декабре установилось на отметке 41,63 миллиона человек.

За это время умерло почти вдвое больше граждан Украины, чем родилось. За период с января по ноябрь 2020 года количество населения сократилось на 272,5 тысяч человек. При этом, за один месяц население "упало" на 40,9 тысяч человек.

Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших – 49 живорожденных.

Отмечается, что число живорожденных в январе-ноябре 2020 года составило 268,89 тыс. человек. Количество умерших за 11 месяцев 2020 года больше, чем за аналогичный период 2019 года, на 15,4 тысяч человек, или на 2,89%. Среди детей до года умерших – 1812.

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Кроме того, европейская страна стала мировым лидером по смертности от COVID-19. Чехия лидирует по числу умерших от коронавируса на 100 тысяч жителей.

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По материалам: Подробности