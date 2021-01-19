В Китае выявили новый эпицентр заражения коронавирусом

В Китае за минувшие сутки, по состоянию на 19 января, обнаружили 118 новых случаев заражения коронавирусом, из них 106 – внутри страны.

Об этом сообщил Госкомитет здравоохранения КНР, передает агентство "Синьхуа".

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Новым эпицентром внутренних случаев заражения стала северо-восточная провинция Цзилинь, где зафиксировано стремительное увеличение числа инфицированных.

Так, за прошедшие сутки в провинции на COVID-19 заболели 43 человека, в то время как за воскресенье минувшей недели – 30.

Ранее наиболее острая ситуация наблюдалась в провинции Хэбэй на востоке страны. За последние сутки в Хэбэе обнаружены 35 новых заболевших.

Ранее сообщалось, что Китай назвал виновных в новых вспышках COVID-19. В КНР отметили, что вирус начал распространятся, в частности, в сельские районы.

Также мы писали о том, что количество зараженных коронавирусом в Украине стремительно растет. Всего начала пандемии в стране подтвердили уже 1 миллион 167 тысяч 655 случаев коронавирусной болезни.

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По материалам: Подробности