В Еврокомиссии сделали заявление о вакцинах для Украины

Еврокомиссия пока не знает, когда и в каком объеме Европейский Союз сможет поделиться вакцинами, законтрактованными для европейских государств, со странами-партнерами, к которым относится и Украина. Об этом заявил замглавы Еврокомиссии по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас, передает ТАСС.

Наше стремление помогать странам-партнерам в приобретении вакцины несокрушимо. Что касается конкретных сроков или количества доз, то я считаю контрпродуктивным говорить об этом открыто в пресс-зале. Переговоры на эту тему ведутся. Мы придерживаемся принципа, что никто не находится в безопасности, пока все не в безопасности.

Напомним, что в Евросоюзе 27 декабря началась вакцинация населения от коронавируса. Население блока составляет около 450 млн человек. Вакцину необходимо вводить в двух дозах, с промежутками в две недели.

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Еврокомиссия заключила шесть контрактов на предзаказ 2,3 млрд доз вакцин от COVID-19. Контракты подписаны с компаниями BioNTech – Pfizer, AstraZeneca, Sanofi – GSK (GlaxoSmithKline), Johnson & Johnson, CureVac и Moderna.

На данный момент в ЕС сертифицированы лишь две вакцины от американских компаний Pfizer и Moderna, которые обязались до сентября 2021 года поставить в Евросоюз 460 млн доз, а позднее – еще 300 млн.

Напомним, что 30 декабря Офис президента сообщил о том, что Украина заказала 1,9 млн доз вакцины от коронавируса у китайской компании Sinovac Biotech.

Каждая доза обойдется бюджету в 504 грн, но украинцев будут вакцинировать бесплатно. Эффективность препарата CoronaVac – 50,4%.

Поставка вакцины от Sinovac Biotech будет осуществляться отдельно от механизма COVAX, по которому Украина гарантировано и бесплатно получит 8 млн доз вакцины.

По материалам: Подробности