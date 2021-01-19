Снег и морозы: какой будет погода на Крещение 19 января

Во вторник, 19 января, в Украине традиционно отмечают Крещение Господне. Погода в этот день будет морозной, на западе страны синоптики прогнозируют снег.

Об этом свидетельствуют данные "Укргидрометцентра".

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Существенных осадков 19 января не предвидится. Однако днем на Закарпатье, Прикарпатье и в Карпатах ожидается небольшой снег. На дорогах местами – гололед. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью опуститься до -17 … -22 градусов, в северо-западных областях местами ожидается до 25 градусов мороза. Днем столбик термометра будет колебаться в пределах -11 … -16 градусов.

Прогноз погоды на 19 января/ Фото: "Укргидрометцентр"

На Закарпатье и в южных областях Украины ночью ожидается -10 … -15 градусов, а днем -4 … -9 градусов.

В Киеве на Крещение будет холодно и без осадков. Ночью столбик термометра опустится до -18 … -20 градусов, а днем температура составит 13…15 градусов мороза. На дорогах местами гололед. Ветер западный, 5-10 м/с.

Ранее мы писали о том, что украинцев предупредили об ухудшении погоды. Так, в ближайшие три дня синоптики прогнозируют сильные морозы и гололедицу на дорогах.

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По материалам: Подробности