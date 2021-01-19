Сильный мороз и гололедица: украинцев предупредили об ухудшении погоды

В Украине в ближайшие три дня синоптики прогнозируют сильные морозы и гололедицу на дорогах. Жителей Киева предупреждают о возможности гололеда.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Так, ночью 19 января в Украине ожидается -17… -22 градуса мороза, а в северо-западных областях местами до -25. Днем столбик термометра будет колебаться в пределах -4 … -16 градусов.

В Киевской области и Киеве ночью синоптики прогнозируют от 17 до 22 градусов ниже нуля, а днем от +11 до +16.

В среду и четверг в Украине ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду и гололедица. В западных областях возможен небольшой снег.

Ранее мы писали о том, что Черное море "закипело" из-за мороза. Уникальное явление сняли на камеру местные жители.

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По материалам: Подробности